Россияне столкнулись с блокировками карт в Турции

Генконсул Ветрик: Российские туристы столкнулись с блокировками карт в Турции

Российские туристы столкнулись с блокировками банковских карт в Турции. Об этом рассказал генеральный консул в Анталье Сергей Ветрик, его слова приводит РИА Новости.

Ситуация с действующими на территории Турции платежными системами все время меняется, и чтобы не столкнуться с трудностями, необходимо запрашивать у туроператоров актуальную информацию.

«Конечно, из-за блокировки российских карт у россиян возникают определенные сложности. Что касается организованных туристов, то они, как известно, приобретают пакетные туры в России за рубли. При этом люди, естественно, привозят с собой для расходов наличные деньги», — пояснил Ветрик.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что американские санкции действительно создали проблемы в работе банковских карт в Турции, поэтому россиянам, которые хотят поехать в республику, лучше заранее прорабатывать вопросы оплаты или запастись наличными.

В начале 2025 года сообщалось о растущих проблемах со снятием наличных из-за нехватки купюр мелких номиналов — 10, 20, 50 и 100 турецких лир в Турции. При этом трудности возникают и с внесением наличности — многие банкоматы не принимают мелкие купюры, потому что те их слишком быстро переполняют и блокируют работу.