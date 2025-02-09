Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:32, 9 февраля 2025Путешествия

Россияне столкнулись с блокировками карт в Турции

Генконсул Ветрик: Российские туристы столкнулись с блокировками карт в Турции
Вячеслав Агапов

Фото:Yasemin Yurtman Candemir / Shutterstock / Fotodom  

Российские туристы столкнулись с блокировками банковских карт в Турции. Об этом рассказал генеральный консул в Анталье Сергей Ветрик, его слова приводит РИА Новости.

Ситуация с действующими на территории Турции платежными системами все время меняется, и чтобы не столкнуться с трудностями, необходимо запрашивать у туроператоров актуальную информацию.

«Конечно, из-за блокировки российских карт у россиян возникают определенные сложности. Что касается организованных туристов, то они, как известно, приобретают пакетные туры в России за рубли. При этом люди, естественно, привозят с собой для расходов наличные деньги», — пояснил Ветрик.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что американские санкции действительно создали проблемы в работе банковских карт в Турции, поэтому россиянам, которые хотят поехать в республику, лучше заранее прорабатывать вопросы оплаты или запастись наличными.

В начале 2025 года сообщалось о растущих проблемах со снятием наличных из-за нехватки купюр мелких номиналов — 10, 20, 50 и 100 турецких лир в Турции. При этом трудности возникают и с внесением наличности — многие банкоматы не принимают мелкие купюры, потому что те их слишком быстро переполняют и блокируют работу.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным. По итогу переговоров он раскрыл отношение президента РФ к конфликту на Украине

      Маск заявил о прививающих детям коммунизм американских учителях

      В Кремле прокомментировали слова Трампа о разговоре с Путиным

      На работу в Россию отправились тысячи северокорейцев

      Самый старый заключенный России не пережил травму в колонии

      На теннисном турнире во Франции показали флаг России

      В Дагестане полицейский пострадал при нападении

      В Госдуме разработали законопроект о сокращенном рабочем дне перед выходными

      Россиянин не пережил пересадку костного мозга

      Россияне столкнулись с блокировками карт в Турции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше