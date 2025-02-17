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06:29, 17 февраля 2025Экономика

Россияне стали чаще жаловаться на кражу вкладов

«Ведомости»: Россияне стали чаще жаловаться на хищения средств со вкладов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россияне стали чаще жаловаться на хищения денег с депозитов. Об этом рассказала «Ведомостям» финансовый уполномоченный Светлана Максимова.

По ее словам, служба финуполномоченного зафиксировала устойчивый рост жалоб граждан в начале текущего года. Максимова уточнила, что злоумышленники досрочно расторгают договор, лишая клиента возможности получить доход по вложенным средствам. Также речь идет о хищениях денег с текущих счетов и депозитов, а также оформлении кредитов с последующим выводом средств.

Кроме того, добавила собеседница издания, в 2024 году количество подобных обращений выросло в 1,6 раза по сравнению с 2023 годом: с 1500 практически до 2500.

В 2024 году россияне массово направляли жалобы в Центробанк, связанные с несогласием с начислением процентов по вкладам. Так, более 2000 обращений в регулятор были связаны только с вопросами по банковским депозитам, из них 554 были жалобами на размер начисленных процентов.

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