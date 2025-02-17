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07:16, 17 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин проиграл сожительнице суд по детям и учинил над ней расправу

В Тынде за расправу над сожительницей отправили в СИЗО 45-летнего мужчину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / news.ru / Global Look Press

В Амурской области по ходатайству следствия суд арестовал и отправил в СИЗО 45-летнего жителя города Тында, подозреваемого в расправе над сожительницей. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 13 февраля 2025 года подозреваемый пришел в квартиру сожительнице, которой ранее проиграл судебное заседание об определении места жительства их совместного ребенка. Недовольный таким поворотом событий он напал на женщин и удушил ее руками, после чего спрятал на веранде, накрыв покрывалом.

Затем мужчина сообщил детям, что их матери больше нет и вызвал на место ЧП полицейским, которым сообщил о произошедшем.

11 февраля сообщалось, что в Ставрополе россиянка разозлилась из-за громкого плача своей дочери и удушила ее подушкой

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