Россиянка разозлилась из-за громкого плача своей дочери и удушила ее подушкой

В Ставрополе полицейские задержали женщину за убийство дочери из-за плача

Сотрудники полиции задержали 33-летнюю жительницу Ставрополя, которая разозлилась из-за громкого плача своей четырехмесячной дочери и удушила ее подушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Предварительно, все произошло вечером 10 февраля. Женщина, находясь в одном из многоквартирных домов Ставрополя, разозлилась из-за громкого плача своего маленького ребенка и удушила его подушкой. Полицию вызвал отец девочки, когда вернулся с работы.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Ранее Верховный суд Чувашии отправил на принудительное лечение 30-летнюю жительницу Чебоксар, которая поссорилась с семилетним сыном и удушила его.