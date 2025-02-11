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20:28, 11 февраля 2025Силовые структуры

Россиянка разозлилась из-за громкого плача своей дочери и удушила ее подушкой

В Ставрополе полицейские задержали женщину за убийство дочери из-за плача
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали 33-летнюю жительницу Ставрополя, которая разозлилась из-за громкого плача своей четырехмесячной дочери и удушила ее подушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Предварительно, все произошло вечером 10 февраля. Женщина, находясь в одном из многоквартирных домов Ставрополя, разозлилась из-за громкого плача своего маленького ребенка и удушила его подушкой. Полицию вызвал отец девочки, когда вернулся с работы.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Ранее Верховный суд Чувашии отправил на принудительное лечение 30-летнюю жительницу Чебоксар, которая поссорилась с семилетним сыном и удушила его.

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