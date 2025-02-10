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19:16, 10 февраля 2025Силовые структуры

Удушившую ребенка россиянку отправили на принудительное лечение

В Чувашии удушившую 7-летнего сына женщину отправили на принудительное лечение
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Верховный суд Чувашии отправил на принудительное лечение удушившую 7-летнего сына 30-летнюю жительницу Чебоксар. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Она обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По заключению проведенной судебно-психиатрической экспертизы, в момент совершения преступления женщина не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими из-за хронического психического расстройства. Отмечается, что она может представлять опасность для себя и окружающих. Она будет проходить лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Как установил суд, преступление произошло днем 8 июля 2024 года в квартире, расположенной в Чебоксарах. Там она была вместе со своим сыном. Они поссорились и фигурантка удушила его. В результате мальчик не выжил.

Ранее сообщалось, что Пермский краевой суд рассмотрит дело в отношении 34-летней Ирины Шатовой — матери девятилетнего мальчика, которого нашли в чемодане.

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