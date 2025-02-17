Россиянин выстрелил из сигнального пистолета в собачников и попал на видео

Житель Москвы устроил стрельбу из-за собачьего лая. В прокуратуре столицы предоставили «Ленте.ру» видео с инцидентом.

На кадрах виден двор, выгуливающие питомцев люди и летящая в них вспышка. По данным ведомства, 39-летний житель дома на бульваре Дмитрия Донского в районе Северное Бутово вечером спровоцировал конфликт с собачниками. Он сначала светил из окна в животных лазерной указкой, а потом выстрелил в их сторону из сигнального пистолета. Обошлось без пострадавших.

Очевидцы вызвали полицию, которая увезла дебошира в отдел внутренних дел. Там он пояснил, что выпил и лег спать, но ему мешал лай. Мужчина предъявил полицейским пусковое устройство «Сигнал охотника» для стрельбы сигнальными патронами, которое он приобрел в 2014 году, так как увлекался туризмом.

Решается вопрос о возбуждении против москвича уголовного дела о хулиганстве.

14 февраля сообщалось, что в Красноярске суд арестовал банду из четверых молодых людей, нападавшей на прохожих.