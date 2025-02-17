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08:11, 17 февраля 2025Силовые структуры

Россиянка смогла спастись после нападения соседа-мстителя в силиконовой маске

На Ямале под суд пойдет мужчина в маске, напавший с ножом на соседку по СНТ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

В Ямало-Ненецом автономном округе предстанет перед судом 51-летний житель города Тарко-Сале, обвиняемый в покушении и разбойном нападении на свою соседку по СНТ, которая все же смогла спастись. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, причиной нападения стал давний конфликт с соседкой. 5 сентября мужчина, желая отомстить за старые обиды, надел черный костюм, силиконовую маску, вооружился двумя ножами и устроил засаду возле дома соседки. Когда женщина пришла домой, сосед атаковал ее, нанеся множество ударов ножом в разные части тела, после он связал раненой руки и пошел грабить дом.

Одетый в черное грабитель похитил различные вещи на сумму свыше 100 тысяч рублей, пока он искал ценности, раненная женщина смогла развязаться и вызвать скорую помощь. После она поползла к дороге. Заметив, что соседки нет, мужчина в маске догнал ее, схватил за ноги и поволок во двор. За этим занятием его и застали прибывшие на место ЧП сотрудники скорой помощи.

Осознав, что его раскрыли, человек в маске бросился бежать. Сыщики вскоре установили его личность и осуществили задержание. Раненой оказали медицинскую помощь. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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