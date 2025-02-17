Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:59, 17 февраля 2025Силовые структуры

Российская студентка помогла инсценировать свое похищение и почти лишила отца миллионов

Ростовчанка помогла инсценировать свое похищение и чуть не лишила отца миллионов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Неизвестные инсценировали похищение студентки из Таганрога Ростовской области и потребовали у ее отца выкуп в размере трех миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, девушка пропала из поезда Москва — Таганрог, на котором должна была вернуться домой 11 февраля. В ночь на 12 февраля ее отцу пришло сообщение с видео, на котором дочь заявила о похищении, и требованием выкупа. Мужчина обратился в полицию.

Позже выяснилось, что похищенная сошла с поезда в Воронежской области. Ее нашли в Нововоронеже и доставили к следователям — там девушка пояснила, что получила звонок от неизвестных. Злоумышленники уверяли, что родителям студентки грозит опасность, если она не поможет в инсценировке собственного похищения. Это она и сделала.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье о вымогательстве. Самих вымогателей ищут.

Ранее в Новосибирске гражданин Австралии Олег К. похитил шестилетнего ребенка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла удар по портам и аэродромам Украины

      В России рассказали об ожиданиях от переговоров по Украине в Саудовской Аравии

      В России начнут использовать биометрию для посадки на поезд

      Депутат Рады предложил заключить с Китаем соглашение по редкоземельным металлам

      Большинство россиян пожаловались на одно действие мошенников

      Раскрыты подробности требований США в сделке по минералам Украины

      Порошенко пожаловался на невозможность купить кофе на заправке

      ВС России нанесли удар по производству дронов ВСУ

      Россиянин похитил из ювелирного магазина украшения на 1,4 миллиона рублей

      43-летняя Джессика Альба показала внешность без макияжа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше