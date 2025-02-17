Российская студентка помогла инсценировать свое похищение и почти лишила отца миллионов

Ростовчанка помогла инсценировать свое похищение и чуть не лишила отца миллионов

Неизвестные инсценировали похищение студентки из Таганрога Ростовской области и потребовали у ее отца выкуп в размере трех миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, девушка пропала из поезда Москва — Таганрог, на котором должна была вернуться домой 11 февраля. В ночь на 12 февраля ее отцу пришло сообщение с видео, на котором дочь заявила о похищении, и требованием выкупа. Мужчина обратился в полицию.

Позже выяснилось, что похищенная сошла с поезда в Воронежской области. Ее нашли в Нововоронеже и доставили к следователям — там девушка пояснила, что получила звонок от неизвестных. Злоумышленники уверяли, что родителям студентки грозит опасность, если она не поможет в инсценировке собственного похищения. Это она и сделала.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье о вымогательстве. Самих вымогателей ищут.

Ранее в Новосибирске гражданин Австралии Олег К. похитил шестилетнего ребенка.