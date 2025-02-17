Российский суд выдал санкцию на заочный арест двух украинских журналисток

Суд заочно арестовал двух украинских журналисток за репортажи из Курской области

В Курске суд избрал меру пресечения двум украинским журналисткам, которые вели репортажи с российской территории. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По ходатайству Пограничного управления ФСБ России по Курской области заочно арестованы Наталья Нагорная и Олеся Боровик. По данным следствия, они незаконно попали на российскую территорию во время вторжения украинских военных формирований в Суджанский район Курской области в августе 2024 года.

Журналисткам заочно предъявлено обвинение по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы России»). Они объявлены в федеральный, межгосударственный и международный розыск.

По аналогичному обвинению заочно арестован корреспондент из Швейцарии Курт Пельд.