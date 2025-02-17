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18:30, 17 февраля 2025Силовые структуры

Российский суд выдал санкцию на заочный арест двух украинских журналисток

Суд заочно арестовал двух украинских журналисток за репортажи из Курской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Курске суд избрал меру пресечения двум украинским журналисткам, которые вели репортажи с российской территории. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По ходатайству Пограничного управления ФСБ России по Курской области заочно арестованы Наталья Нагорная и Олеся Боровик. По данным следствия, они незаконно попали на российскую территорию во время вторжения украинских военных формирований в Суджанский район Курской области в августе 2024 года.

Журналисткам заочно предъявлено обвинение по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы России»). Они объявлены в федеральный, межгосударственный и международный розыск.

По аналогичному обвинению заочно арестован корреспондент из Швейцарии Курт Пельд.

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