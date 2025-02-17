Швейцарского корреспондента заочно арестовали за незаконное пересечение границы России

В Курске заочно арестован корреспондент из Швейцарии за пересечение границы РФ

Ленинский районный суд в Курске заочно арестовал корреспондента из Швейцарии Курта Пельда за незаконное пересечение границы России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области.

Иностранец обвиняется по части 3 статьи 322 («Незаконное пересечение Государственной границы РФ») УК РФ. Его объявили в федеральный, межгосударственный и международный розыск. После задержания в России или экстрадиции фигурант будет помещен под стражу.

По данным суда, Пельда с неустановленными лицами въехал в Россию с целью съемки репортажа о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Суджанского района Курской области.

Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал снимавшего репортаж в Курской области немецкого журналиста.