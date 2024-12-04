Суд заочно арестовал снимавшего репортаж в Курской области немецкого журналиста

Суд заочно арестовал немецкого журналиста Конолли, снимавшего репортаж из Суджи

Суд заочно арестовал немецкого журналиста Николаса Симона Конолли, снимавшего репортаж из Суджи Курской области в августе 2024 года. Об этом сообщила ‎Объединенная пресс-служба судебной системы региона в Telegram.

Его обвиняют в незаконном пересечении государственной границы России по части 3 статьи 322 УК РФ. По версии следствия, гражданин Германии в составе организованной группы вместе с иными неустановленными лицами въехал на российскую территорию на транспортном средстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) для проведения съемки в Суджанском районе.

Ленинский районный суд Курска рассмотрел ходатайство Пограничного управления ФСБ России в отношении журналиста и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания в России или с момента экстрадиции. Фигурант объявлен в федеральный, межгосударственный и международный розыск.

23 августа сообщалось, что Коннолли незаконно побывал на российской территории под наблюдением Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы осмотреть город.

Фигурантами дел ФСБ стали корреспондент CNN Ник Пейтон Уолш, украинские репортеры Олеся Боровик и Диана Буцко, а также итальянские журналисты Симони Трайни и Стефани Баттистини.

