Российский военный на семь месяцев продлил себе отпуск и получил семь лет колонии

В Забайкалье военного осудили на семь лет за уклонение от службы

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к семи годам лишения свободы Александра Сальникова за временное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 19 мая 2023 года военный решил продлить себе отдых и не вернулся на службу из отпуска. Спустя семь месяцев он пришел в следственный отдел, однако вскоре снова оставил часть.

Сальников будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что в Томске российского военнослужащего приговорили к пяти годам колонии общего режима за уклонение от воинской службы.

