Уставший от службы российский военный отправился в самоволку и получил срок

В Томске скрывшемуся от службы дезертиру дали пять лет колонии

В Томске российского военнослужащего приговорили к пяти годам колонии общего режима за уклонение от воинской службы. Об этом в понедельник, 17 февраля, в своем Telegram-канале сообщает 2-й окружной Военный суд.

Как установил суд, 20 октября 2023 года российский военнослужащий Владимир Тырышкин устал от воинской службы и решил отдохнуть от служебных обязанностей. Мужчина дезертировал из части и отправился домой. 19 июня 2024 года полицейские обнаружили беглеца и задержали его по месту жительства.

Ранее суд приговорил к семи годам лишения свободы военнослужащего Евгения Ознобихина за самовольное оставление воинской части и удержание женщины в качестве заложницы.