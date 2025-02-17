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07:40, 17 февраля 2025Силовые структуры

Уставший от службы российский военный отправился в самоволку и получил срок

В Томске скрывшемуся от службы дезертиру дали пять лет колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

В Томске российского военнослужащего приговорили к пяти годам колонии общего режима за уклонение от воинской службы. Об этом в понедельник, 17 февраля, в своем Telegram-канале сообщает 2-й окружной Военный суд.

Как установил суд, 20 октября 2023 года российский военнослужащий Владимир Тырышкин устал от воинской службы и решил отдохнуть от служебных обязанностей. Мужчина дезертировал из части и отправился домой. 19 июня 2024 года полицейские обнаружили беглеца и задержали его по месту жительства.

Ранее суд приговорил к семи годам лишения свободы военнослужащего Евгения Ознобихина за самовольное оставление воинской части и удержание женщины в качестве заложницы.

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