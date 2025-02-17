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14:16, 17 февраля 2025Путешествия

Самолет с россиянами на борту подал сигнал бедствия во время полета

Aviaincident: Летевший в Новый Уренгой самолет резко сменил курс и сел в Тюмени
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Новый Уренгой самолет российской авиакомпании «Ямал» резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Уфы пассажирским лайнером в воскресенье, 16 февраля. Во время полета экипаж доложил о разгерметизации на борту и запросил снижение до эшелона 100.

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По данным источника, командир воздушного судна подал сигнал бедствия, однако после снижения отменил его. В результате борт приземлился на запасном аэродроме в Тюмени. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее на радаре самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту появилось множество фантомных меток. Инцидент произошел с направлявшимся из Москвы в Самару Boeing 737–800 в четверг, 13 февраля.

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