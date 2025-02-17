Самолет с россиянами на борту подал сигнал бедствия во время полета

Aviaincident: Летевший в Новый Уренгой самолет резко сменил курс и сел в Тюмени

Летевший в Новый Уренгой самолет российской авиакомпании «Ямал» резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Уфы пассажирским лайнером в воскресенье, 16 февраля. Во время полета экипаж доложил о разгерметизации на борту и запросил снижение до эшелона 100.

По данным источника, командир воздушного судна подал сигнал бедствия, однако после снижения отменил его. В результате борт приземлился на запасном аэродроме в Тюмени. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее на радаре самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту появилось множество фантомных меток. Инцидент произошел с направлявшимся из Москвы в Самару Boeing 737–800 в четверг, 13 февраля.

