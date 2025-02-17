Сербия выразила готовность принять у себя переговоры по Украине

Глава МИД Джурич: Сербия готова принять у себя переговоры по Украине

Сербия готова принять у себя переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Марко Джурич в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, передает РИА Новости.

«Президент [Александр] Вучич предложил, а я повторил это на сегодняшних консультациях, что Сербия готова принять у себя делегации для всех возможных переговоров для разрешения кризиса на Украине», — отметил глава МИД.

Джурич подчеркнул, что Белград поддерживает «мирное решение всех конфликтов мировым сообществом». Он также выразил надежду на скорое достижение мира в Европе.

О планах Лаврова и Джурича провести переговоры в Москве стало известно 14 февраля.