Лавров проведет переговоры со своим коллегой из Сербии

Захарова: Лавров 17 февраля проведет переговоры с главой МИД Сербии Джуричем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры со своим сербским коллегой Марко Джуричем. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«17 февраля состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с его коллегой, министром иностранных дел Республики Сербия», — рассказала дипломат.

В частности, Захарова указала, что Лавров и Джурич обсудят двустороннюю повестку, ситуацию в регионе Балканского полуострова, а также ситуацию вокруг Косово.

23 января Захарова заявила, что западные страны желают устроить цветную революцию в Сербии из-за ее особой позиции. Она указала, что Белград всегда вызывал раздражение Запада из-за своей культурной и исторической позиции, а также своего нежелания присоединяться к антироссийским санкциям.