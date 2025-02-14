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12:56, 14 февраля 2025Мир

Лавров проведет переговоры со своим коллегой из Сербии

Захарова: Лавров 17 февраля проведет переговоры с главой МИД Сербии Джуричем
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры со своим сербским коллегой Марко Джуричем. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«17 февраля состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с его коллегой, министром иностранных дел Республики Сербия», — рассказала дипломат.

В частности, Захарова указала, что Лавров и Джурич обсудят двустороннюю повестку, ситуацию в регионе Балканского полуострова, а также ситуацию вокруг Косово.

23 января Захарова заявила, что западные страны желают устроить цветную революцию в Сербии из-за ее особой позиции. Она указала, что Белград всегда вызывал раздражение Запада из-за своей культурной и исторической позиции, а также своего нежелания присоединяться к антироссийским санкциям.

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