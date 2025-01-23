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16:43, 23 января 2025Мир

Захарова объяснила желание Запада устроить цветную революцию в Сербии

Захарова: Запад желает устроить цветную революцию в Сербии из-за особой позиции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Западные страны желают устроить цветную революцию в Сербии из-за ее особой позиции. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сербия всегда вызывала раздражение Запада из-за своей культурной и исторической позиции. Иногда складывается ощущение, что коллективный Запад не может простить ее особую позицию», — сказала она.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что иностранная агентура западных стран пытается с помощью студентов и прочих участников протестов устроить в Сербии цветную революцию. По его словам, все протесты в Сербии курируются западными инструкторами.

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