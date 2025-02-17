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01:02, 17 февраля 2025Мир

Шольц потребовал учитывать мнение Европы по Украине

Шольц: Европа оказала Украине больше поддержки, чем США
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Мнение Европы по поводу урегулирования украинского конфликта обязательно спросят, поскольку она оказала Киеву больше поддержки, чем Соединенные Штаты Америки, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он высказался об этом в ходе предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал N-TV.

«Мы не позволим никому (...) договориться о демилитаризации Украины. Напротив, ей нужна очень сильная армия, чтобы, если будет достигнуто мирное соглашение, ее больше никто не атаковал», — указал он, подчеркнув, что европейцы не допустят, чтобы судьба Украины «решалась за закрытыми дверями».

«Нас обязательно спросят, потому что без нас это невозможно. Европа оказала Украине больше поддержки, чем США», — добавил Шольц. Он напомнил, что Германия выделила 44 миллиарда евро помощи, включая расходы на беженцев с Украины. «Мы предоставили 28 миллиардов евро на военную помощь (...) и мы продолжим поддерживать Украину», — отметил канцлер ФРГ.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сравнил глав Европейских стран с оленями. Он подчеркнул, что западные страны сами являются субъектами международного процесса, которых не должен «парализовывать леденящий страх», и способными разрешить существующий кризис.

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