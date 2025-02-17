Шольц: Европа оказала Украине больше поддержки, чем США

Мнение Европы по поводу урегулирования украинского конфликта обязательно спросят, поскольку она оказала Киеву больше поддержки, чем Соединенные Штаты Америки, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он высказался об этом в ходе предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал N-TV.

«Мы не позволим никому (...) договориться о демилитаризации Украины. Напротив, ей нужна очень сильная армия, чтобы, если будет достигнуто мирное соглашение, ее больше никто не атаковал», — указал он, подчеркнув, что европейцы не допустят, чтобы судьба Украины «решалась за закрытыми дверями».

«Нас обязательно спросят, потому что без нас это невозможно. Европа оказала Украине больше поддержки, чем США», — добавил Шольц. Он напомнил, что Германия выделила 44 миллиарда евро помощи, включая расходы на беженцев с Украины. «Мы предоставили 28 миллиардов евро на военную помощь (...) и мы продолжим поддерживать Украину», — отметил канцлер ФРГ.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сравнил глав Европейских стран с оленями. Он подчеркнул, что западные страны сами являются субъектами международного процесса, которых не должен «парализовывать леденящий страх», и способными разрешить существующий кризис.