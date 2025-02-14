Президент Германии призвал не вести себя как олени

Президент Германии Штайнмайер: Европейские лидеры не должны вести себя как олени

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сравнил глав Европейских стран с оленями. С таким заявлением он выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция мероприятия доступна на официальном сайте форума.

По словам политика, европейские лидеры должны «не вести себя как олени, попавшие под свет фар». Он подчеркнул, что западные страны сами являются субъектами международного процесса, которых не должен «парализовывать леденящий страх», и способными разрешить существующий кризис.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц сравнил себя с капитаном спортивной команды, говоря про предстоящие выборы в Германии.