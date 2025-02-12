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04:36, 12 февраля 2025Мир

Олаф Шольц сравнил себя с капитаном спортивной команды

Шольц признал, что ему стоило распустить правительство раньше
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Yves Herman / Reuters

Канцлер Германии и кандидат от социал-демократов на предстоящих досрочных выборах Олаф Шольц признался, что ему стоило распустить правительство раньше. Также политик сравнил себя с капитаном спортивной команды, пишет газета Tagesspiegel.

«Мне стоило распустить правительство раньше. Когда ты капитан команды, во время игры ты не отходишь к краю поля, не отводишь в сторону съемочную группу и не говоришь: "Этот играет плохо, если он продолжит так дальше, то мы на этом остановимся», — отметил он.

При этом Шольц подчеркнул, что подобные комментарии ему стоило направлять своим партнерам по коалиции, «чтобы они немного больше старались».

Ранее немецкие СМИ написали, что руководство Социал-демократической партии Германии не хотело выдвижения кандидатуры Олафа Шольца на пост канцлера ФРГ.

В свою очередь, Олаф Шольц обвинил своего конкурента на выборах Фридриха Мерца в «постоянно меняющейся» позиции по отношению к России. Канцлер н6азвал поведение своего оппонента безрассудным.

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