Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:14, 17 февраля 2025Россия

Стало известно о возможной отставке российского губернатора

«Ведомости» сообщили о возможной отставке свердловского губернатора Куйвашева
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Администрация президента (АП) России начала обсуждать возможную отставку руководителя Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом сообщили четыре источника, близких к АП, пишут «Ведомости».

По словам одного из них, губернатор может покинуть свой пост весной или осенью 2025 года, сейчас же идет отбор кандидатов. Другой собеседник издания добавил, что отставка Куйвашева обсуждается уже давно, однако многое зависит от того, как скоро получится выбрать и согласовать кандидата на кресло руководителя Свердловской области.

Еще один источник издания назвал решенным вопросом ухода Куйвашева с поста и допустил, что отставка состоится в ближайшие месяцы. Губернатор может перейти на работу на федеральный уровень, отметил другой собеседник.

Куйвашев занимает пост главы Свердловской области в течение почти 13 лет. В 2005 году его назначили мэром Тобольска, затем, с 2007 года, он работал мэром Тюмени. В 2011 политик занял кресло замполпреда президента в Уральском федеральном округе, в том же году он занял должность полпреда президента в УрФО.

В декабре прошлого года в сети появилась информация об отставке главы Новосибирской области Андрея Травникова. Губернатор, комментируя ситуацию, опроверг данные и отметил, что информация о его сложении полномочий возникает с регулярной периодичностью.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп анонсировал участие Зеленского в переговорах США и России. Как на это отреагировали на Украине?

      Врач предупредила о неочевидном риске использования секс-игрушек

      В Госдуме назвали планы ЕС по Украине интервенцией

      Губернатор Запорожья рассказал об одной льготе для ветеранов СВО

      Депортированный из Индонезии российский мошенник-брокер предстанет перед судом

      В США сравнили политику Трампа с любовью к бросанию гранат

      UNIQLO задумалась о возвращении в Россию

      В российском регионе машина с людьми провалилась под лед

      В Россию вернулись пять ведущих ученых-физиков

      Макрон созвал экстренное совещание по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше