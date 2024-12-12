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08:51, 12 декабря 2024Россия

Российский губернатор ответил на появившуюся информацию о скорой отставке

Новосибирский губернатор Андрей Травников опроверг информацию о скорой отставке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опроверг появившуюся информацию о своей скорой отставке. Его ответ на слухи приводит РИА Новости.

Российский глава отметил, что данные о его сложении полномочий возникают с регулярной периодичностью.

«Весной меня якобы должны снять за упущения в работе, а осенью отправляют на повышение. Просто честно отвечу. Я обязательно уйду, но не сейчас», — сказал Травников во время пресс-конференции, посвященной итогам работы за 2024 год.

До этого в Telegram-каналах предположили, что Алексей Смирнов мог уйти с поста губернатора Курской области из-за хищений при строительстве защитных укреплений в приграничном регионе.

Так, по данным Mash, в скором времени могут возбудить уголовное дело о хищении госденег в особо крупном размере. Издание допустило, что под статью могут попасть замы Смирнова Алексей Дедов и Роман Денисов.

5 декабря президент России Владимир Путин предложил журналисту и экс-советнику главы Росгвардии Александру Хинштейну временно возглавить Курскую область.

ЖЗЛ
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