Стилист Рогов посоветовал носить браслеты поверх носков

Стилист Александр Рогов посоветовал носить браслеты поверх носков и обуви

Российский стилист Александр Рогов назвал необычное модное сочетание на 2025 год. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает более 166 тысяч подписчиков.

Эксперт посоветовал женщинам носить анклеты (браслеты на ногу — прим. «Ленты.ру») поверх носков и колготок. Кроме того, он также порекомендовал украшать данными изделиями обувь.

При этом специалист проиллюстрировал пост снимками, где девушки демонстрировали на ногах указанную бижутерию с бусинами, цепочками, жемчужинами и металлическими подвесками. «Носим и кайфуем!» — обратился к подписчицам автор поста.

Ранее в феврале Александр Рогов также призвал россиянок носить одежду с оленьим окрасом.