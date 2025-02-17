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19:14, 17 февраля 2025Ценности

Стилист Рогов посоветовал носить браслеты поверх носков

Стилист Александр Рогов посоветовал носить браслеты поверх носков и обуви
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: coka / Shutterstock / Fotodom

Российский стилист Александр Рогов назвал необычное модное сочетание на 2025 год. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает более 166 тысяч подписчиков.

Эксперт посоветовал женщинам носить анклеты (браслеты на ногу — прим. «Ленты.ру») поверх носков и колготок. Кроме того, он также порекомендовал украшать данными изделиями обувь.

При этом специалист проиллюстрировал пост снимками, где девушки демонстрировали на ногах указанную бижутерию с бусинами, цепочками, жемчужинами и металлическими подвесками. «Носим и кайфуем!» — обратился к подписчицам автор поста.

Ранее в феврале Александр Рогов также призвал россиянок носить одежду с оленьим окрасом.

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