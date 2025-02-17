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19:02, 17 февраля 2025Силовые структуры

Суд над готовившими диверсию в воинской части Подмосковья россиянами закрыли из-за угроз

Суд закрыл процесс по делу о подготовке диверсии в воинской части Подмосковья
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Слушания по уголовному делу о подготовке диверсии на территории воинской части в Подмосковье, проходящие во 2-м Западном окружном военном суде Москвы, пройдут в закрытом режиме. Об этом сообщает РБК.

Решение принято судом в связи с поступлением реальных угроз участникам судебного разбирательства. Во время слушаний судья Игорь Никитчук неоднократно указывал, что не услышал от обвиняемых искреннего раскаяния. Мать подсудимых — братьев-близнецов Мельниковых — работает заместителем директора школы в Дмитрове. Судья предположил, что ее уволят после приговора сыновьям.

Юрий Михеев и братья-близнецы Матвей и Тимофей Мельниковы признали вину в полном объеме. Они, по данным следствия, входили в состав украинского легиона «Свобода России» (признана в РФ террористической организацией и запрещена). Им предъявлены обвинения в госизмене и попытке совершения диверсии на территории военной части в Московской области.

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