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14:45, 17 февраля 2025Силовые структуры

Суд приговорил россиянина к 18 годам за расправу над малолетней дочерью сожительницы

В Свердловской области осудили мужчину за убийство 2-летней дочери сожительницы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Свердловской области осудили мужчину за расправу над двухлетней дочерью своей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Он осужден по статьям 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью малолетней»), 127 («Незаконное лишение человека свободы, в отношении заведомо несовершеннолетнего») и 117 («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») УК РФ.

Как установил суд, в период с октября по декабрь 2023 года осужденный, испытывая личную неприязнь к дочери 2021 года рождения своей сожительницы, находясь в том числе в состоянии наркотического опьянения, регулярно избивал ребенка и совершал иные насильственные действия с особой жестокостью.

Он наносил ей удары по голове, связывал руки за спиной и оставлял в таком положении на несколько часов. 5 декабря 2023 года малолетняя получила травмы головы, шеи, туловища и конечностей после того, как мужчина поднял ребенка и бросил об пол, где она ударилась об металлические санки. Травмы, полученные девочкой, оказались несовместимы с жизнью.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель просил назначить обвиняемому 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на два года.

Свердловский областной суд приговорил виновного к 18 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что истязавший пасынка и угрожавший ему расправой россиянин получил срок.

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