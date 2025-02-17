Суд признал сделку по продаже квартиры жены Невзорова матери недействительной

Суд признал сделку по продаже квартиры жены Невзорова Лидии матери мнимой

Сделку по продаже квартиры жены журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, супруги Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в России) Лидии ее матери Наталии Колесниковой признали недействительной. Такого решения добилась прокуратура в петербургском суде, пишет глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Ведомство призвало суд признать сделку мнимой и вернуть квартиру Невзоровой, после чего обратить недвижимость в доход государства. «Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел иск прокуратуры к Лидии Невзоровой и Наталии Колесниковой. Суд иск удовлетворил», — сообщила Лебедева.

Речь идет о пентхаусе, расположенном на Новоцентральной улице. В августе 2023 года супруга журналиста продала имущество своей матери за 20 миллионов рублей, однако проверка показала, что на счетах Колесниковой не было соответствующей суммы, а Невзорова не получила оплату. Прокуратура сочла, что с помощью продажи Лидия хотела защитить жилье от угрозы ареста.

