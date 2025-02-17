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16:42, 17 февраля 2025Экономика

Суд признал сделку по продаже квартиры жены Невзорова матери недействительной

Суд признал сделку по продаже квартиры жены Невзорова Лидии матери мнимой
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Сделку по продаже квартиры жены журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, супруги Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в России) Лидии ее матери Наталии Колесниковой признали недействительной. Такого решения добилась прокуратура в петербургском суде, пишет глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Ведомство призвало суд признать сделку мнимой и вернуть квартиру Невзоровой, после чего обратить недвижимость в доход государства. «Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел иск прокуратуры к Лидии Невзоровой и Наталии Колесниковой. Суд иск удовлетворил», — сообщила Лебедева.

Речь идет о пентхаусе, расположенном на Новоцентральной улице. В августе 2023 года супруга журналиста продала имущество своей матери за 20 миллионов рублей, однако проверка показала, что на счетах Колесниковой не было соответствующей суммы, а Невзорова не получила оплату. Прокуратура сочла, что с помощью продажи Лидия хотела защитить жилье от угрозы ареста.

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