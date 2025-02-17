RT: Сын участника Вьетнамской войны спас российских бойцов в Курской области

Сын участника Вьетнамской войны помог российским бойцам отстоять позиции в Курской области. Об этом пишет RT.

Как сообщает издание, боец Вооруженных сил России (ВС РФ), будучи еще ребенком, с родителями переехал в Россию из Вьетнама в 1990-е годы. Его отец участвовал во Вьетнамской войне. Отправившись на специальную военную операцию сын ветерана получил позывной Вьетнамец, он принимал участие в боях на курском направлении, где получил ранение ступни.

В начале октября 2024 года группа Вьетнамца удерживала позицию протяженностью полтора километра в лесополосе, где Вооруженные силы Украины готовили накат.

Со слов Вьетнамца, когда у его сослуживцев начали заканчиваться боеприпасы, он дважды бегал за лентами для пулеметов и боекомплектами. «Бежать было метров 100. Был уверен, что у меня получится. Времени думать не было — нужно было помочь ребятам. Мы на передовой как единое целое», — рассказал он.

Его сослуживец с позывным Смольный рассказал, что Вьетнамец побежал без каски и бронежилета, что «не по уставу, но с ними бы он двигался медленнее и мог не донести боеприпасы».

«Когда он вернулся, у него перед лицом где-то метрах в полутора взорвался вражеский боеприпас. Честно, мне не хотелось поворачиваться. Потому что я думал, что там уже от него ничего не осталось. Но нет, он стоял на ногах, хотя и получил ранение», — рассказал российский военнослужащий.

Сейчас мужчина находится на лечении в госпитале. С его слов, после реабилитации намерен вернуться на передовую.

Ранее сообщалось о бойце ВС РФ Владимире Харабуа, который принял огонь украинского танка на себя для спасения сослуживцев. Это произошло при штурме Авдеевки в Донецкой народной республике.