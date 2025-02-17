Бастрыкин заинтересовался неотапливаемым домом с вечными заливами и плесенью

В Нижнем Тагиле неотапливаемый дом с вечными заливами и плесенью проверит СК

В Нижнем Тагиле многоквартирный дом, постоянно страдающий от затоплений и плесени, привлек внимание Следственного комитета (СК) России. Накануне из-за очередной коммунальной аварии местные жители остались без отопления на несколько дней, передает пресс-служба ведомства.

Проблемный дом по улице Огнеупорной был построен еще в 50-х. С тех пор его кровля прохудилась, заливает и подвалы здания. Из-за вечной сырости в квартирах развелась плесень. В декабре прошлого года дом лишился управляющей компании, и с таким состоянием конструкций ни одна другая за него не возьмется. Собственники жалуются на проблемы со здоровьем, которые только усугубились из-за влажности. Теперь домом займется СК — председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству местного следственного управления провести процессуальную проверку и представить доклад о ее результатах.

Ранее СК инициировал проверку по поводу затянувшегося расселения усадьбы XIX века в Астрахани. Фасад здания потрескался, подвал затоплен, а перекрытия в полу проваливаются. Чердак сгорел в пожаре еще двадцать лет назад.