Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:55, 17 февраля 2025Экономика

Бастрыкин заинтересовался неотапливаемым домом с вечными заливами и плесенью

В Нижнем Тагиле неотапливаемый дом с вечными заливами и плесенью проверит СК
Виктория Клабукова

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В Нижнем Тагиле многоквартирный дом, постоянно страдающий от затоплений и плесени, привлек внимание Следственного комитета (СК) России. Накануне из-за очередной коммунальной аварии местные жители остались без отопления на несколько дней, передает пресс-служба ведомства.

Проблемный дом по улице Огнеупорной был построен еще в 50-х. С тех пор его кровля прохудилась, заливает и подвалы здания. Из-за вечной сырости в квартирах развелась плесень. В декабре прошлого года дом лишился управляющей компании, и с таким состоянием конструкций ни одна другая за него не возьмется. Собственники жалуются на проблемы со здоровьем, которые только усугубились из-за влажности. Теперь домом займется СК — председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству местного следственного управления провести процессуальную проверку и представить доклад о ее результатах.

Ранее СК инициировал проверку по поводу затянувшегося расселения усадьбы XIX века в Астрахани. Фасад здания потрескался, подвал затоплен, а перекрытия в полу проваливаются. Чердак сгорел в пожаре еще двадцать лет назад.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Помощник Путина раскрыл подробности переговоров с США по Украине в Саудовской Аравии. Кремль хочет прояснить один вопрос

      «Смотреть на бесконечно понтующихся русских неприятно» Россияне шокируют своим поведением на Бали. Почему их выдворяют с острова?

      В офисе Зеленского заявили о начале выдачи паспортов украинским мужчинам за границей

      В российском городе из-за рухнувших перекрытий в доме ввели режим повышенной готовности

      Алсу показала совместное фото с культовым певцом

      Кладоискатель-любитель нашел редкие средневековые монеты

      У Илона Маска нашлась любовница и тайный ребенок. Чтобы о них не узнали, миллиардер месяцами не выпускал ее из роскошной квартиры

      Муцениеце рассказала о первой за несколько месяцев встрече с сыном

      Организаторы гонки в Италии объяснили отсутствие флага у Большунова

      В Харьковской ВГА сообщили о давлении российских войск на ВСУ у Купянска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше