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18:10, 17 февраля 2025Путешествия

Турист в День святого Валентина познакомился с женщиной на пляже Таиланда и был ограблен

Турист из Турции познакомился с женщиной на пляже Паттайи и был ограблен
Алина Черненко

Фото: SuxxesPhoto / Shutterstock / Fotodom

Турист из Турции в День святого Валентина познакомился с женщиной на пляже тайского курорта Паттайя и был ограблен. Подробностями истории поделилось местное издание Khaosod.

Уточняется, что вечером 14 февраля 56-летний Невзат встретил на пляже курорта незнакомку и договорился с ней о романтической ночи в отеле в районе Нонг Прю. Когда пара зашла в номер, турок решил принять душ и оставил новую знакомую на некоторое время в одиночестве в спальне.

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Когда Невзат вышел из ванной комнаты, женщина исчезла. После нескольких неудачных попыток связаться с ней по телефону иностранец обнаружил, что у него пропали 4 тысячи тайских батов и 600 долларов (всего около 67 тысяч рублей).

На следующий день мужчина пошел в полицию и подал заявление, выразив глубокое разочарование произошедшим. Стражи правопорядка пытаются установить личность подозреваемой.

Ранее на этом же тайском курорте местная жительница украла у россиянина сотни тысяч рублей и потратила деньги на отпуск с семьей. Женщина подобрала забытую иностранцем сумку, в которой лежали мобильный телефон и 120 тысяч батов наличными, со столика возле магазина.

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