Туристка описала россиян на Бали фразой «у них будто шило в заднице»

Россиянка описала поведение соотечественников на Бали фразой «у них будто шило в заднице». Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Жительница Москвы Полина сообщила, что в последнее время читала много новостей про то, как россиян выдворяют с индонезийского острова за какие-то выходки. «Им всегда хочется приколоться или сделать что-то безбашенное ради видео и соцсетей, — пояснила туристка. — Одни раздеваются на фоне священного для местных вулкана, другие там же поют нецензурные песни».

По словам путешественницы, в итоге за такие «приколы» россиян депортируют с Бали и лишают отдыха. «При этом я не могу сказать, что они здесь всех как-то сильно раздражают, — продолжила девушка. — За несколько лет сами балийцы привыкли к тому, что остров перенаселен русскими».

Ранее российский турист спел песню на русском языке на фоне вулкана Батур на Бали, который местные считают священным, и был депортирован на родину. Мужчина спел бранную композицию, принадлежащую исполнителю Игорю Вихорькову, и попал на видео.