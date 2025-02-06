Турист спел песню на русском языке на фоне священного вулкана на Бали и был депортирован

Россиянина депортировали с Бали за исполнение песни на фоне священного вулкана

Российский турист спел песню на русском языке на фоне вулкана Батур на Бали, который местные считают священным, и был депортирован на родину. Об этом пишет Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!».

Отмечается, что мужчина спел бранную композицию, принадлежащую исполнителю Игорю Вихорькову, и попал на видео. По данным источника, между публикацией ролика и депортацией прошла всего неделя.

«Власти острова настолько прониклись песней, что решили лично проводить меня в аэропорт. Чтобы точно убедиться, что я улетел», — рассказал сам россиянин.

Ранее стало известно, что на популярных туристических курортах индонезийского острова Бали зафиксирован резкий всплеск заболеваний лихорадкой денге. Тенденция отмечается в округе Бадунг, где расположены такие курорты, как Улувату, Чангу и Семиньяк.