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13:35, 6 февраля 2025Путешествия

Турист спел песню на русском языке на фоне священного вулкана на Бали и был депортирован

Россиянина депортировали с Бали за исполнение песни на фоне священного вулкана
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Carola Frentzen / dpa / Globallookpress.com

Российский турист спел песню на русском языке на фоне вулкана Батур на Бали, который местные считают священным, и был депортирован на родину. Об этом пишет Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!».

Отмечается, что мужчина спел бранную композицию, принадлежащую исполнителю Игорю Вихорькову, и попал на видео. По данным источника, между публикацией ролика и депортацией прошла всего неделя.

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«Власти острова настолько прониклись песней, что решили лично проводить меня в аэропорт. Чтобы точно убедиться, что я улетел», — рассказал сам россиянин.

Ранее стало известно, что на популярных туристических курортах индонезийского острова Бали зафиксирован резкий всплеск заболеваний лихорадкой денге. Тенденция отмечается в округе Бадунг, где расположены такие курорты, как Улувату, Чангу и Семиньяк.

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