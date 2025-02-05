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17:56, 5 февраля 2025Путешествия

Туристов на Бали предупредили о резком всплеске заболеваний лихорадкой денге

The Bali Sun: На курортах Бали зафиксирован всплеск заболеваний лихорадкой денге
Алина Черненко

Фото: A.willem / Shutterstock / Fotodom

На популярных туристических курортах индонезийского острова Бали зафиксирован резкий всплеск заболеваний лихорадкой денге. Об этом путешественников предупредило местное издание The Bali Sun.

Тенденция отмечается в округе Бадунг, где расположены такие курорты, как Улувату, Чангу и Семиньяк. По данным источника, в 2024 году там наблюдалось стопроцентное увеличение числа зарегистрированных случаев лихорадки денге по сравнению с 2023-м. По уровню заболеваемости округ оказался на втором месте после Гианьяра.

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Туристов, собирающихся посетить Бали, призвали серьезно оценивать риски и ознакомиться с мерами профилактики и симптомами, на которые стоит обратить внимание.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, пациенту с лихорадкой денге следует соблюдать постельный режим, больше пить, использовать парацетамол, чтобы снизить болевые ощущения, избегать приема нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен и аспирин, а также как можно скорее обратиться к врачу.

В качестве мер профилактики туристам посоветовали использовать репелленты и противомоскитные спирали, носить свободную одежду, закрывающую большую часть кожи, а также вешать противомоскитные сетки на окна и двери.

Ранее на Бали у туристки из Австралии остались рубцы и волдыри на теле из-за жука, который сел на нее во время сна на вилле. Позже выяснилось, что это был томкат — небольшое насекомое, внешне напоминающее муравья, которое оставляет на коже человека болезненные ожоги при контакте.

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