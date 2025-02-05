Туристов на Бали предупредили о резком всплеске заболеваний лихорадкой денге

The Bali Sun: На курортах Бали зафиксирован всплеск заболеваний лихорадкой денге

На популярных туристических курортах индонезийского острова Бали зафиксирован резкий всплеск заболеваний лихорадкой денге. Об этом путешественников предупредило местное издание The Bali Sun.

Тенденция отмечается в округе Бадунг, где расположены такие курорты, как Улувату, Чангу и Семиньяк. По данным источника, в 2024 году там наблюдалось стопроцентное увеличение числа зарегистрированных случаев лихорадки денге по сравнению с 2023-м. По уровню заболеваемости округ оказался на втором месте после Гианьяра.

Туристов, собирающихся посетить Бали, призвали серьезно оценивать риски и ознакомиться с мерами профилактики и симптомами, на которые стоит обратить внимание.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, пациенту с лихорадкой денге следует соблюдать постельный режим, больше пить, использовать парацетамол, чтобы снизить болевые ощущения, избегать приема нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен и аспирин, а также как можно скорее обратиться к врачу.

В качестве мер профилактики туристам посоветовали использовать репелленты и противомоскитные спирали, носить свободную одежду, закрывающую большую часть кожи, а также вешать противомоскитные сетки на окна и двери.

Ранее на Бали у туристки из Австралии остались рубцы и волдыри на теле из-за жука, который сел на нее во время сна на вилле. Позже выяснилось, что это был томкат — небольшое насекомое, внешне напоминающее муравья, которое оставляет на коже человека болезненные ожоги при контакте.

