У летевшего из Москвы пассажирского самолета возникли проблемы с шасси

У летевшего из Москвы в Новосибирск самолета возникли проблемы с шасси

У самолета российской авиакомпании возникли проблемы с шасси. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Новосибирск пассажирского лайнера Boeing 737–800 в понедельник, 17 февраля.

По данным источника, после приземления в аэропорту назначения экипаж доложил, что борт не может самостоятельно освободить взлетно-посадочную полосу из-за проблем с управлением носовой стойкой. В результате воздушное судно отбуксировали на стоянку с помощью тягача.

Ранее следовавший в Новый Уренгой самолет российской авиакомпании «Ямал» резко сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла с направлявшимся из Уфы пассажирским лайнером в воскресенье, 16 февраля.

