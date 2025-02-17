В США оценили сроки возврата Украиной всех долгов

В США заявили, что Украине понадобится около 120 лет, чтобы отдать США все долги

Украине понадобится около 120 лет, чтобы отдать США все долги. Об этом заявили в Институте ответственного государственного управления Куинси.

Отмечается, что в 2023 году Киев экспортировал металлы на скромные 4,2 миллиарда долларов, поэтому потребовалось почти 120 лет, чтобы расплатиться с Вашингтоном.

Таким образом, как уточняется в публикации, скорее всего, заключалась в предоставлении концессий ведущим компаниям по разработке определенных мест в больших стратегиях.

Ранее экс-главнокомандующий Вооруженными силами республики (ВСУ) Виктор Муженко заявил, что Украина потеряла половину своих природных ресурсов после начала конфликта с Россией.