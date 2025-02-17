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15:27, 17 февраля 2025Мир

В Британии премьера призвали уйти в отставку за слова об Украине

Кертен: Стармер должен уйти в отставку за слова об отправке войск на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Jaimi Joy / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер за заявление о готовности отправить войска на Украину должен уйти в отставку. Об этом заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен на своей странице в социальной сети X.

«Этот разжигатель войны должен уйти в отставку», — написал он.

Ранее Стармер заявил, что Соединенное Королевство готово разместить войска на Украине в качестве гарантий безопасности. Он подчеркнул, что Лондон готов играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Киева.

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