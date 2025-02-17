В ДНР суд рассмотрит дело в отношении двух бойцов «Азова»

В ДНР двух бойцов «Азова» будут судить за обстрел села в Мариуполе

В Донецкой народной республике (ДНР) суд рассмотрит дело в отношении командира минометной батареи батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Ивана Ножечкина и номера минометного расчета батальона Егора Яковенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвиняются по части 3 статьи 30, пунктов «а,е,ж,л» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») УК РФ.

По данным ведомства, в марте 2022 года Ножечкин на боевой позиции на Краснофлотской улице в Мариуполе отдал приказ об обстреле села Агробаза. Приказ выполнил Яковенко совместно с сослуживцами. В результате два частных дома, в подвале которых прятались мирные жители, были повреждены. Людям удалось спастись.

Ранее стало известно, что следователи заочно предъявили обвинения экс-генпрокурору Украины Виктору Шокину и экс-председателю госпогранслужбы Украины Виктору Назаренко.

