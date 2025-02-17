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16:30, 17 февраля 2025Россия

Въезжающих в Россию мигрантов захотели проверять на наличие еще одной болезни

Список ограничивающих въезд в Россию заболеваний захотели дополнить гепатитом С
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Въезжающих в Россию мигрантов захотели проверять на наличие еще одной болезни — речь идет о гепатите С. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает ТАСС.

По словам парламентария, заболевание имеет широкое распространение и опасное числовое значение с точки зрения возможностей привнесения на территорию России.

«Вопросы охраны здоровья граждан России, недопущения привоза на территорию страны опасных инфекционных заболеваний, соблюдения всех процедур и правил медицинского освидетельствования были взяты на контроль», — обозначила Яровая.

Она уточнила, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект об уточнении норм медосвидетельствования мигрантов, отметив, что работа «находится в высокой степени готовности».

Ранее глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов выступил с предложением запретить частным клиникам предоставлять услуги обязательного медицинского осмотра иностранных специалистов, чтобы исключить формальный подход к медицинским заключениям мигрантов.

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