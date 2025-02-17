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08:38, 17 февраля 2025Россия

В Госдуме назвали планы ЕС по Украине интервенцией

Депутат Госдумы Шеремет назвал интервенцией планы европейских стран по Украине
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Планы Европы по отправке войск на Украину, которые, скорее всего, будут обсуждаться на экстренной встрече в Париже, — интервенция, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал публикацию газеты Financial Times, где были названы темы экстренного саммита ЕС по Украине, который пройдет 17 февраля. На нем, как сообщается, обсудят размещение войск на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, в качестве «сил перестраховки».

«Отправка войск на Украину по сути станет открытой интервенцией, с целью разделения ее на зоны контроля, чтобы выкачивать полезные ископаемые и вывозить черноземы», — сказал депутат.

По его словам, такие действия не будут являются миротворческой миссией. Страны Европы, как отметил Шеремет, хотят под видом миротворческой миссии осуществить политическое и экономическое вмешательство в дела Украины.

Ранее глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что войска стран НАТО пытаются проникнуть на территорию Украины под прикрытием миротворческой миссии. Он подчеркнул, что этим солдатам нечего делать на территории России.

ЖЗЛ
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