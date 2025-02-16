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08:30, 16 февраля 2025Россия

НАТО обвинили в попытке отправить войска Украину под видом миротворцев

Смирнов заявил о попытке войск НАТО проникнуть на Украину под видом миротворцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что войска стран НАТО пытаются проникнуть на территорию Украины под прикрытием миротворческой миссии. Его слова приводит РИА Новости.

Смирнов обвинил НАТО в попытке отправить войска Украину под видом миротворцев и подчеркнул, что этим солдатам нечего делать на территории страны.

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«В условиях, когда США открыто игнорируют интересы европейской антироссийской коалиции, страны ЕС в лице, прежде всего Франции и Англии, согласятся на любую подачку с барского стола, чтобы оставаться причастными к украинскому кейсу», — отметил он.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев готов обсуждать размещение иностранных войск на территории страны. «Украина готова говорить о чем угодно, что будет работать», — отметила она.

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