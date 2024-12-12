На Украине заявили о готовности обсуждать размещение иностранных войск в стране

Стефанишина: Киев готов обсуждать размещение иностранных войск в стране

Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на территории страны, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина, которую цитирует Politico.

«Украина готова говорить о чем угодно, что будет работать», — ответила украинский политик на вопрос журналистов, которые поинтересовались, готово ли украинское руководство принять в стране западные войска.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие солдаты могут быть отправлены на Украину для обеспечения режима прекращения огня. Это, по ее словам, произойдет в случае, если Москва и Киев придут к обоюдному согласию по этому вопросу.

До этого экс-глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тринкван предположил, что войска стран Запада могут быть размещены на замороженной линии фронта ради безопасности Украины.