Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:28, 12 декабря 2024Бывший СССР

На Украине заявили о готовности обсуждать размещение иностранных войск в стране

Стефанишина: Киев готов обсуждать размещение иностранных войск в стране
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на территории страны, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина, которую цитирует Politico.

«Украина готова говорить о чем угодно, что будет работать», — ответила украинский политик на вопрос журналистов, которые поинтересовались, готово ли украинское руководство принять в стране западные войска.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие солдаты могут быть отправлены на Украину для обеспечения режима прекращения огня. Это, по ее словам, произойдет в случае, если Москва и Киев придут к обоюдному согласию по этому вопросу.

До этого экс-глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тринкван предположил, что войска стран Запада могут быть размещены на замороженной линии фронта ради безопасности Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле анонсировали ответ на атаку аэродрома в Таганроге ракетами ATACMS

      Стало известно о взрыве дронов ВСУ на территории нефтепровода в российском регионе

      Инфляция обеспечила продуктовым сетям резкий рост выручки

      У бывших сотрудников управделами президента изъяли 14 квартир и сотни миллионов рублей

      Американской разведке поручили оценить риски поражения Украины

      Лолита предпочла пряничного мужчину настоящему

      В Кремле высказались о возможном приглашении Путина на инаугурацию Трампа

      «Аэрофлот» приготовился к поставкам российских самолетов с 2026 года

      США введут в эксплуатацию спутники для наблюдения за российскими космическими аппаратами

      Трампа призвали ускорить доставку военной помощи для Украины ради достижения мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше