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08:43, 17 февраля 2025Экономика

В Госдуме предложили раздать дома одной категории россиян

Депутат Милонов предложил выдавать дома многодетным семьям
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Государство должно давать многодетным семьям дома вместо квартир, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.

Большой семье будет удобно жить на большой площади, уверен депутат. «К сожалению, 200-метровые квартиры мы не можем давать, это нереализуемо», — отметил он.

При этом при распределении жилья необходимо учитывать не только численность семьи, но и ее статус, а также время проживания в России, уточнил Милонов.

Ранее завкафедрой ипотечного и жилищного кредитования Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов предложил решить проблемы с доступным жильем в России, внедрив практику лизинга недвижимости, которая используется во многих зарубежных странах. При лизинге россияне будут арендовать квартиру в течение определенного времени, а затем выкупят ее, уточнил эксперт.

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