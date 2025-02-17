В Госдуме предложили раздать дома одной категории россиян

Депутат Милонов предложил выдавать дома многодетным семьям

Государство должно давать многодетным семьям дома вместо квартир, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.

Большой семье будет удобно жить на большой площади, уверен депутат. «К сожалению, 200-метровые квартиры мы не можем давать, это нереализуемо», — отметил он.

При этом при распределении жилья необходимо учитывать не только численность семьи, но и ее статус, а также время проживания в России, уточнил Милонов.

Ранее завкафедрой ипотечного и жилищного кредитования Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов предложил решить проблемы с доступным жильем в России, внедрив практику лизинга недвижимости, которая используется во многих зарубежных странах. При лизинге россияне будут арендовать квартиру в течение определенного времени, а затем выкупят ее, уточнил эксперт.

