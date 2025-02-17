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15:24, 17 февраля 2025Бывший СССР

В Харькове раздался взрыв

В Харькове на фоне воздушной тревоги раздался взрыв
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Vinnytsia region / Reuters

В Харькове на востоке Украины прогремел взрыв. Об этом сообщило в Telegram издание «Общественное».

Взрыв раздался около 15:05 по московскому времени. Информацию о нем подтвердил мэр города Игорь Терехов.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена в Харьковской области в 14:55 по московскому времени.

Ранее стало известно об ударе российских военных по частям Вооруженных сил Украины, двигавшимся в окрестностях Харькова к Белгородской области. В результате армия России поразила десять единиц техники и подразделение украинских солдат численностью порядка 150 человек.

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