В Харькове раздался взрыв

В Харькове на фоне воздушной тревоги раздался взрыв

В Харькове на востоке Украины прогремел взрыв. Об этом сообщило в Telegram издание «Общественное».

Взрыв раздался около 15:05 по московскому времени. Информацию о нем подтвердил мэр города Игорь Терехов.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена в Харьковской области в 14:55 по московскому времени.

Ранее стало известно об ударе российских военных по частям Вооруженных сил Украины, двигавшимся в окрестностях Харькова к Белгородской области. В результате армия России поразила десять единиц техники и подразделение украинских солдат численностью порядка 150 человек.