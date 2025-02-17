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09:54, 17 февраля 2025Бывший СССР

В Киеве экстренно отключили электричество

ДТЭК: В Киевской и Днепропетровской областях экстренно отключили электричество
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Киевской и Днепропетровской областях Украины экстренно отключили электричество. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.

«По команде "Укрэнерго" в городе Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения [электричества]», — говорится в публикации.

Как утверждает компания «Укрэнерго», экстренные отключения света являются последствием атак России на украинские энергообъекты. В первую очередь электричество отключают на предприятиях, ограничения для бытовых потребителей применяются лишь в отдельных случаях.

Ранее несколько районов Харьковской области Украины оказались обесточены после взрывов. Сообщалось о повреждении трансформаторов линий электропередач (ЛЭП) в регионе.

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