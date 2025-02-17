В Киеве экстренно отключили электричество

В Киевской и Днепропетровской областях Украины экстренно отключили электричество. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.
«По команде "Укрэнерго" в городе Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения [электричества]», — говорится в публикации.
Как утверждает компания «Укрэнерго», экстренные отключения света являются последствием атак России на украинские энергообъекты. В первую очередь электричество отключают на предприятиях, ограничения для бытовых потребителей применяются лишь в отдельных случаях.
Ранее несколько районов Харьковской области Украины оказались обесточены после взрывов. Сообщалось о повреждении трансформаторов линий электропередач (ЛЭП) в регионе.