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09:42, 17 февраля 2025Бывший СССР

Российские военные нанесли удар по ВСУ в Киевской области

Лебедев: Российские военные нанесли удар по ВСУ в Киевской области
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«В Киевской области несколько попаданий по личному составу [ВСУ]. Очень хорошие попадания», — написал Лебедев.

Где именно в регионе находились расположения украинских военных, не уточняется. Потери ВСУ в результате удара армии России представитель подполья также не раскрыл.

Ранее стало известно о повреждении промышленного предприятия в Днепропетровской области. Информацию об этом подтвердил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

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