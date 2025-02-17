Российские военные нанесли удар по ВСУ в Киевской области

Лебедев: Российские военные нанесли удар по ВСУ в Киевской области

Российские военные нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«В Киевской области несколько попаданий по личному составу [ВСУ]. Очень хорошие попадания», — написал Лебедев.

Где именно в регионе находились расположения украинских военных, не уточняется. Потери ВСУ в результате удара армии России представитель подполья также не раскрыл.

Ранее стало известно о повреждении промышленного предприятия в Днепропетровской области. Информацию об этом подтвердил глава областной военной администрации Сергей Лысак.