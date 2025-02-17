В Кремле оценили предстоящие переговоры с США

Песков: Переговоры с США в Эр-Рияде — хороший знак, но делать прогнозы рано

Запланированные на 18 февраля переговоры России и США в Эр-Рияде — хороший знак, однако делать прогнозы рано. Предстоящую встречу оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Хорошо и положительно, что мы собираемся поговорить. Но пока немного преждевременно делать какие-либо прогнозы», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков призвал дождаться переговоров и «посмотреть, каковым будет запуск диалога».

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что переговоры России и США будут двусторонними.