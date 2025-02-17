В Кремле прокомментировали слова Стармера о готовности отправить войска на Украину

Песков о словах Стармера: Никаких разговоров об отправке войск на Украину нет

На данный момент никаких разговоров об отправке европейских войск на Украину никто не ведет. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности Соединенного Королевства отправить миротворческий контингент на Украину, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в Европейском союзе (ЕС) сейчас много говорят о размещении миротворческих контингентов, включая Францию и Британию. «Мы знаем с вами правила размещения миротворческих контингентов. Пока никаких разговоров на этот счет никто не вел», — уточнил политик.

По словам представителя Кремля, пока трудно говорить, готова ли Россия к такому развитию событий, поскольку по этому вопросу нет даже предметных обсуждений.

Ранее Стармер заявил о готовности разместить войска на Украине. Глава британского правительства уточнил, что такие гарантии безопасности также будут включать в себя поддержку украинских военных.