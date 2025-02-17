Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:59, 17 февраля 2025Мир

В Кремле прокомментировали слова Стармера о готовности отправить войска на Украину

Песков о словах Стармера: Никаких разговоров об отправке войск на Украину нет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

На данный момент никаких разговоров об отправке европейских войск на Украину никто не ведет. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности Соединенного Королевства отправить миротворческий контингент на Украину, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в Европейском союзе (ЕС) сейчас много говорят о размещении миротворческих контингентов, включая Францию и Британию. «Мы знаем с вами правила размещения миротворческих контингентов. Пока никаких разговоров на этот счет никто не вел», — уточнил политик.

По словам представителя Кремля, пока трудно говорить, готова ли Россия к такому развитию событий, поскольку по этому вопросу нет даже предметных обсуждений.

Ранее Стармер заявил о готовности разместить войска на Украине. Глава британского правительства уточнил, что такие гарантии безопасности также будут включать в себя поддержку украинских военных.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ученый хочет взорвать в недрах Земли гигантскую ядерную бомбу, чтобы остановить глобальное потепление. Где планируется взрыв?

      При расследовании дела о расправе внучки над бывшим мэром Самары появились новые данные

      В России осудили бизнесмена и бывшего полицейского за кражу оборудования для майнинга

      Лидеры ЕС обсудят размещение войск на Украине после конфликта

      Сотрудники зоопарка нарисовали полосы на ослах и выдали их за зебр

      Туристы стали чаще путешествовать по России

      Генерала Росгвардии отправили под стражу по делу о взятке в 15 миллионов рублей

      Пенсионерка получила полмиллиона за неочищенный тротуар

      Спецпосланник Трампа обсудил Украину со странами НАТО

      В Россию перестали поставлять немецкое лекарство от высокого давления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше