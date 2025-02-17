В Кремле прокомментировали слова Стармера о готовности отправить войска на Украину

На данный момент никаких разговоров об отправке европейских войск на Украину никто не ведет. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности Соединенного Королевства отправить миротворческий контингент на Украину, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что в Европейском союзе (ЕС) сейчас много говорят о размещении миротворческих контингентов, включая Францию и Британию. «Мы знаем с вами правила размещения миротворческих контингентов. Пока никаких разговоров на этот счет никто не вел», — уточнил политик.
По словам представителя Кремля, пока трудно говорить, готова ли Россия к такому развитию событий, поскольку по этому вопросу нет даже предметных обсуждений.
Ранее Стармер заявил о готовности разместить войска на Украине. Глава британского правительства уточнил, что такие гарантии безопасности также будут включать в себя поддержку украинских военных.