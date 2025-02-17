В Николаеве заявили о дефиците в украинской энергетике

Ким: В энергетике Украины есть небольшой дефицит после ударов

В энергетике Украины после нанесения ударов наблюдается небольшой дефицит. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в своем Telegram-канале.

«После сегодняшних ударов по Украине есть небольшой дефицит в энергетике», — сказал Ким.

По словам главы Николаевской ОВА, отключения коснутся бизнеса, гражданам же это не грозит.

Ким также рассказал о запуске отопления, поблагодарил всех причастных и пообещал, что постепенно «все будут с теплом».

Ранее в Киевской и Днепропетровской областях экстренно отключили электричество. Глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак сообщил, что в Днепропетровской области в результате взрыва в ночь на 17 февраля было повреждено промышленное предприятие.