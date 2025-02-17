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12:16, 17 февраля 2025Путешествия

В России начнут использовать биометрию для посадки на поезд

Правительство России разрешило использовать биометрию для посадки на поезд
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Российское правительство разрешило использовать биометрию для посадки на поезд при условии, что у перевозчика есть технические условия. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, сообщает ТАСС.

Уточняется, что постановление уже утверждено, нововведение начнут тестировать в 2025 году. При этом остальные способы посадки на поезд продолжат действовать.

Ранее в московских аэропортах стартовал эксперимент — всех иностранных граждан, въезжающих в Россию и выезжающих из страны, обязали сдавать биометрические данные. Теперь иностранцы должны будут предоставлять фотографию лица и отпечатки пальцев.

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