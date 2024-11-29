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16:38, 29 ноября 2024Путешествия

Въезжающих в Россию иностранцев обяжут сдавать биометрию

Иностранцев обяжут сдавать биометрию при прилете и вылете из аэропортов Москвы
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В московских аэропортах с воскресенья, 1 декабря, стартует эксперимент — всех иностранных граждан, въезжающих в Россию и выезжающих из страны, обяжут сдавать биометрические данные. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».

Теперь иностранцы должны будут предоставлять фотографию лица и отпечатки пальцев. Отказ от предоставления биометрии грозит отказом в пересечении госграницы. Эксперимент будет проведен в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Отмечается, что данная практика широко распространена во всем мире — она помогает повысить уровень безопасности и быстрее расследовать правонарушения.

Под новые правила не попадут граждане Белоруссии и дети в возрасте до шести лет. Также инициатива не коснется сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в РФ, дипломатов, сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России и членов их семей.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ряде российских регионов будут апробированы новые подходы к сбору биометрических данных у прибывающих в страну иностранных граждан.

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