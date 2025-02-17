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20:54, 17 февраля 2025Бывший СССР

В России назвали неприемлемым участие Зеленского в управлении новой Украиной

Небензя: Зеленский и его сподвижники не должны играть роли в новой Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и его сподвижники не должны играть никакой роли в новой Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН), трансляция которого доступна на сайте ООН.

«Выдающий себя за украинского президента Зеленский свою легитимность утратил в мае прошлого года. (...) Ясно, что никакой роли ни он, ни его сподвижники, ни те, кто выступал против Минских соглашений, в новой Украине играть не должны», — сказал он.

Дипломат отметил, что украинский лидер, избранный тремя четвертями граждан страны за обещания добиться мира на востоке Украины, сделал все наоборот. По словам постпреда России при ООН, Зеленский втянул страну в конфликт за чужие геополитические интересы, жертвами которого стали сотни тысяч украинцев.

Василий Небензя также заявил, что исполнять новые договоренности с Россией должна избранная на демократических выборах власть в Киеве. Он подчеркнул, что новое руководство республики также должно быть заинтересовано в урегулировании конфликта с Москвой.

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